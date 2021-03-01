Horóscopo de hoy Tauro lunes 1º de marzo de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida: Tu guía pide que desarrolles claridad y objetividad al mirar tu vida, en lugar de interpretar los eventos a través de la emoción.

Ve la realidad de lo que sucedió en el pasado para que puedas adquirir una comprensión más precisa de lo que está sucediendo. Pídele a tu ser superior que te dé el valor para defender tu verdad y abordar situaciones difíciles en su esencia, en lugar de distanciarte o pretender que no ves los problemas reales porque te hacen sentir incómodo.

Solo entonces podrás comenzar a encontrar soluciones reales con resultados productivos. Tu ser superior está aclarando tu vista para que puedas hacer cambios importantes y necesarios en este momento.

Tauro en el dinero: Este es el momento de abordar tu presupuesto desequilibrado y buscar formas de recortar gastos.

Tu mensaje: "Busca la verdad detrás de las apariencias".

Tu color: El verde.