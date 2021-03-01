Horóscopo de hoy Tauro lunes 1º de marzo de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Tu ser superior está muy presente, activando todos tus poderes de razón y de intelecto.
Horóscopo de hoy
Tauro en la vida: Tu guía pide que desarrolles claridad y objetividad al mirar tu vida, en lugar de interpretar los eventos a través de la emoción.
Ve la realidad de lo que sucedió en el pasado para que puedas adquirir una comprensión más precisa de lo que está sucediendo. Pídele a tu ser superior que te dé el valor para defender tu verdad y abordar situaciones difíciles en su esencia, en lugar de distanciarte o pretender que no ves los problemas reales porque te hacen sentir incómodo.
Solo entonces podrás comenzar a encontrar soluciones reales con resultados productivos. Tu ser superior está aclarando tu vista para que puedas hacer cambios importantes y necesarios en este momento.
Tauro en el dinero: Este es el momento de abordar tu presupuesto desequilibrado y buscar formas de recortar gastos.
Tu mensaje: "Busca la verdad detrás de las apariencias".
Tu color: El verde.