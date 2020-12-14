Horóscopo de hoy Tauro lunes 14 de diciembre de 2020 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Ya está por acabar el año, así que aprovecha la energía de este eclipse para generar nuevas ideas.
Horóscopo de hoy
Tauro en la vida:
Es el momento de darle forma a nuevos ideales y creencias, aprovecha muy bien esta energía del eclipse, porque desde aquí, ya le estás dando forma para lograr cerrar el año.
Saturno empieza a moverse hacia el signo zodiacal Acuario, así que vas a iniciar un proceso que te llevará a responsabilizarte de un nuevo equipo de trabajo, un nuevo medio social.
Aquellas lecciones que viviste a inicio de año, cobran sentido y te sientes listo para acercarte a personas que te contagian originalidad, una visión amplia, renovación y hasta cierta rebeldía.
Tu decreto: “Yo soy la sabiduría que me guía en todo lo que hago”.
Tu color: Marrón.
¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!
Horóscopos y predicciones para el mes de diciembre 2020.