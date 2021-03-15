Horóscopo de hoy Tauro lunes 15 de marzo de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida: Cuando Mercurio cambia de casa todo se mueve y, en tu caso, estupendamente, hay recompensa y éxito. Tendrás una suerte extraordinaria, premios generosos caerán sobre ti por todos lados.

Las personas más influyentes e importantes con la que estás conectado, serán recompensadas por sus esfuerzos.

Actitud favorable hacia ti, regalos generosos, cuidado de asistencia financiera.

Sentimientos persistentes.

Tu decreto de la semana: “Yo soy la presencia del amor divino en todo momento”.

Tu color: Verde olivo.