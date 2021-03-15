Horóscopo de hoy Tauro lunes 15 de marzo de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... La prosperidad está a todo lo que da en tu camino, el éxito comienza a instalarse en tu vida.
Horóscopo de hoy
Tauro en la vida: Cuando Mercurio cambia de casa todo se mueve y, en tu caso, estupendamente, hay recompensa y éxito. Tendrás una suerte extraordinaria, premios generosos caerán sobre ti por todos lados.
Las personas más influyentes e importantes con la que estás conectado, serán recompensadas por sus esfuerzos.
Actitud favorable hacia ti, regalos generosos, cuidado de asistencia financiera.
Sentimientos persistentes.
Tu decreto de la semana: “Yo soy la presencia del amor divino en todo momento”.
Tu color: Verde olivo.