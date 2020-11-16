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Horóscopo de hoy Tauro lunes 16 de noviembre de 2020 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Tauro... El romance llegará a ti esta semana.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida:
Sentirás un romanticismo inusual iniciando esta semana. Y deberás prestar mucha atención especialmente porque estarás más sensible de lo habitual. Ya que la Luna nueva en Escorpio hace que a veces confundamos pasión con amor, así que vete poco a poquito.

Es posible, además, que este día tengas que realizar un cambio drástico en alguna área de tu vida que no esperabas. Aprovecha para realizar acciones que requieran de buen estado físico y de acción mental.

Tu decreto de la semana: ''Merezco un amor infinito, como el universo es infinito en bendiciones para mí''.

Tu color de la semana: rojo.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

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