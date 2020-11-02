Horóscopo de hoy Tauro lunes 2 de noviembre de 2020 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro ... Día donde la magia se da para plantar tus semillas, coloca el primer grano de fe sobre ese proyecto que vas a construir.
Horóscopo de hoy
Tauro en la vida:
Día donde la magia se da para plantar tus semillas, coloca el primer grano de fe sobre ese proyecto que vas a construir, si las energías hablan sobre ese proyecto que lleva años en tu mente y hasta ahora no has visto el momento de empezarlo, pues bien, los astros están de tu lado para que todo salga como debe.
Tauro en el amor:
Buen momento para tu relación de pareja, van a estar unidos, es momento de darse el apoyo que ahora mismo necesitan el uno del otro. Si no tienes pareja, encontrarás la complicidad en una persona muy cercana que lleva tiempo haciéndote ojitos, de ti depende que esa relación pase a otro nivel.
La suerte está echada, has puesto toda la carne en el asador y ahora solo necesitas sentarte a esperar resultados.
El decreto de la semana: “Expreso mi creatividad y tengo éxito en todo lo que emprendo”. Tu color: café, te apoya a concretar proyectos.
¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!
Horóscopos y predicciones para el mes de noviembre 2020.