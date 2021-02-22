Horóscopo de hoy Tauro lunes 22 de febrero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida: Se abrirán nuevas oportunidades de crecimiento y serás reconocido por tus colegas y superiores. Nuevos socios o proyectos ayudarán a un aumento en tus ganancias. Organízate bien para cumplir con todo.

Tauro en el amor: Día con gran magnetismo, aumentará tu sensualidad lo que puede provocar la llegada de alguien especial a tu vida. Si llevas tiempo ya en una relación notarás una mejoría en la comunicación y posibilidades de mayor unión.

Tauro en la salud: Los excesos siempre son malos y habrá que cuidar sobretodo la alimentación, ya que la ansiedad y desorden de horarios afectará tu rutina.

Tu decreto de la semana: ''Te amo Dios, me amo a mí mismo, amo a todas las personas que me rodean y amo a toda la humanidad''.

Tu color: cobre.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!