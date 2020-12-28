Horóscopo de hoy Tauro lunes 28 de diciembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en el dinero:

Consigue la estabilidad económica tan esperada y date tus apapachos con tu dinero, pero no malgastes.

Tauro en el trabajo:

Los astros te ayudan a sacar todo el trabajo atrasado. Oportunidad de promocionarte en tu trabajo.

Tauro en la salud:

A punto de alcanzar el equilibrio en tu organismo. Modérate con el ejercicio o acabarás agotado.

Tu decreto de la semana: “Te doy las gracias por todo lo que vivimos, por todos los aprendizajes y por compartir tu alma conmigo”. (También sirve para soltar el pasado).

Tu color: Azul eléctrico.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!