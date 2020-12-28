Horóscopo de hoy Tauro lunes 28 de diciembre de 2020 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... En este día intenta no caer en bromas, es día de los inocentes y podría afectarte en algún punto.
Horóscopo de hoy
Tauro en el dinero:
Consigue la estabilidad económica tan esperada y date tus apapachos con tu dinero, pero no malgastes.
Tauro en el trabajo:
Los astros te ayudan a sacar todo el trabajo atrasado. Oportunidad de promocionarte en tu trabajo.
Tauro en la salud:
A punto de alcanzar el equilibrio en tu organismo. Modérate con el ejercicio o acabarás agotado.
Tu decreto de la semana: “Te doy las gracias por todo lo que vivimos, por todos los aprendizajes y por compartir tu alma conmigo”. (También sirve para soltar el pasado).
Tu color: Azul eléctrico.
¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!
Horóscopos y predicciones para el mes de diciembre 2020.