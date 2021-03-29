Horóscopo de hoy Tauro lunes 29 de marzo de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Las novedades marcan este día en tu vida, en donde se da inicio a una nueva etapa. ¡A disfrutar!
Horóscopo de hoy
Tauro en la vida
Para hoy los astros marcan el cambio, traslados, muestran un nuevo comienzo. Todo tipo de cambios y de traslados positivos, que brindarán nuevas experiencias y emociones. Todas las nuevas situaciones que han de presentarse serán duraderas.
También cambios de ideas y del modo de ver las cosas, realizando un cambio decisivo y estable.
Los viajes o los desplazamientos serán los que marquen un cambio radical en la vida.
Tu decreto de la semana: "Recibo abundancia cada día y en todos los aspectos de mi vida".
Tu color: El amarillo.