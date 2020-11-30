Horóscopo de hoy Tauro lunes 30 de noviembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida:

Así es mi querido Torito, no solo te afectará la Luna Llena, sino también la Luna de lechuza o duelo y el eclipse, así que agárrate.

En esta oportunidad, la Luna en el signo zodiacal Géminis no te permitirá la organización.

Llegó el momento de aprender a administrar bien los horarios, respetar la rutina, seguir hábitos saludables y organizarse en lo laboral. Es hora de preguntarte qué necesitas para conseguir ese tan ansiado orden interno. La Luna, junto con el eclipse, te despeinarán la vida, ¿estás dispuesto?

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!