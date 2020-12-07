Horóscopo de hoy Tauro lunes 7 de diciembre de 2020 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... La Luna ha llegado para ti, así que aprovecha la oportunidad para todas las situaciones cotidianas.
Horóscopo de hoy
Tauro en el trabajo:
La Luna está en tu opuesto y complemento, será tu cómplice. Tus compañeros te ayudarán en el trabajo, escúchalos y haz caso de sus consejos, no quieras hacer las cosas tú solo, apóyate para resolver tus dudas durante el día sobre lo que se vaya presentando.
Tauro en el dinero:
No es buen momento para derrochar dinero, es momento de ahorrar, ya que se prevé un gasto inesperado, que te traerá muchos dolores de cabeza y noches de insomnio, pero no debes agobiarte, porque la suerte que te cargas para salir de momentos delicados, te ayudará a salir airoso.
Tu decreto de la semana: “Atraigo dinero fácil y sin esfuerzo”.
El color de la semana: todos los neutros.
¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!
Horóscopos y predicciones para el mes de diciembre 2020.