Horóscopo de hoy Tauro lunes 7 de diciembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en el trabajo:

La Luna está en tu opuesto y complemento, será tu cómplice. Tus compañeros te ayudarán en el trabajo, escúchalos y haz caso de sus consejos, no quieras hacer las cosas tú solo, apóyate para resolver tus dudas durante el día sobre lo que se vaya presentando.

Tauro en el dinero:

No es buen momento para derrochar dinero, es momento de ahorrar, ya que se prevé un gasto inesperado, que te traerá muchos dolores de cabeza y noches de insomnio, pero no debes agobiarte, porque la suerte que te cargas para salir de momentos delicados, te ayudará a salir airoso.

Tu decreto de la semana: “Atraigo dinero fácil y sin esfuerzo”.

El color de la semana: todos los neutros.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!