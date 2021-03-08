Horóscopo de hoy Tauro lunes 8 de marzo de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida: Te corresponde una diosa por este Día de la Mujer, Dana, es una de las diosas celtas más antiguas, su origen se remonta a los tiempos pre gaélicos de Irlanda.

Esta diosa es muy poderosa y mágica, es la madre universal, patrona de los magos. Simboliza los ríos, pozos, viento, magia y sabiduría. Está relacionada con la Luna y, como tal, gobierna las mareas.

Tu sabiduría se extiende hasta los confines de épocas antiguas, has traído este conocimiento hasta tu encarnación actual, mostrando el camino a otros para que se beneficien de tus experiencias. No demores la expresión de esta sabiduría.

Te asistiré para que manifiestes tus enseñanzas espirituales, sea mediante el ejemplo, la escritura o el discurso. Todas las formas de enseñanzas son igualmente valiosas, sin importar cuántas vidas alcances.

Tu decreto: “Estoy descubriendo lo maravilloso que soy”.

Tu color: Rosa.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Horóscopos y predicciones para el mes de marzo 2021.

