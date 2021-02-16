Horóscopo de hoy Tauro martes 16 de febrero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida:

Este día estará guiado por los pensamientos casi destructivos sobre una situación que no pueden controlar en cuanto a dinero o trabajo. La mente es muy poderosa y deberá comprender que solo uno debe hacerse cargo de las situaciones y terminar con ellas. No pienses tanto y pon más acción, recuerda, lo que pensamos es lo que creamos.

A tener precaución con el estrés, tomarse las cosas con calma y tener más horas de sueño.

Tauro en el amor:

La comunicación con tu pareja se podría ver alterada, lo que te llevará a retirarte y pensar si es esto lo que quieres. Mostrarás al mundo una aparente calma, pero los pensamientos que te dominarán serán de soledad y a la vez de esperanza de sentirte o encontrar un amor especial. es momento de equilibrarte. Ya tuviste un desgaste importante el último tiempo que está pasando la cuenta a tu salud y con más cansancio del habitual.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!