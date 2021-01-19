Horóscopo de hoy Tauro martes 19 de enero de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Debes de tomar otra actitud, ya que eres cruel con la persona que de verdad te quiere y te valora.
Horóscopo de hoy
Tauro en la vida: Este día es diferente, quieres comenzar de nuevo, pero ten cuidado, porque puedes tener la cabeza ligera por la entrada del Sol en el signo zodiacal de Acuario, a recibir esa energía, solo recuerda posible pérdida de documentos, claves, cuentas, o algún objeto de valor, esto te trae preocupaciones y dolores de cabeza.
Puedes ser víctima de algún amigo de lo ajeno, alguna persona que tomará prestadas tus pertenencias sin avisarte, a esta persona le gusta darse la gran vida sin tener que esforzarse por ello.
Felicita a nuestro adorado Locuario, sí Acuario.