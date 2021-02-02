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Horóscopo de hoy Tauro martes 2 de febrero de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Tauro... Será un día de reencuentros.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida:
Mi adorado Torito, Marte se encuentra en tu casa por lo que tu energía se podrá percibir inquieta y un tanto peleonera así que mantén la calma porque se avecina una reconciliación, ésta puede ser con otros, o incluso con nosotros mismos al superar un ciclo.

Por fin encontremos la calma que otorga el perdonarnos a nosotros mismos, o a terceras personas. El rencor es una carga pesada que no necesitamos en nuestra vida.

Este día encuentras algo perdido, el recuperar un sentimiento, que puede ser bueno o malo. Marte en tu casa te alerta de la necesidad de seguir adelante, de mirar atrás solo para tomar impulso.

Día de reencuentros, verdades que por fin se revelan, o dudas que se despejan. Así es la energía de Marte.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

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