Horóscopo de hoy Tauro martes 2 de febrero de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Será un día de reencuentros.
Horóscopo de hoy
Tauro en la vida:
Mi adorado Torito, Marte se encuentra en tu casa por lo que tu energía se podrá percibir inquieta y un tanto peleonera así que mantén la calma porque se avecina una reconciliación, ésta puede ser con otros, o incluso con nosotros mismos al superar un ciclo.
Por fin encontremos la calma que otorga el perdonarnos a nosotros mismos, o a terceras personas. El rencor es una carga pesada que no necesitamos en nuestra vida.
Este día encuentras algo perdido, el recuperar un sentimiento, que puede ser bueno o malo. Marte en tu casa te alerta de la necesidad de seguir adelante, de mirar atrás solo para tomar impulso.
Día de reencuentros, verdades que por fin se revelan, o dudas que se despejan. Así es la energía de Marte.
¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!
Horóscopos y predicciones para el mes de febrero 2021