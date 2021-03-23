Horóscopo de hoy Tauro martes 23 de marzo de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... No vayas a caer en los celos, ya que en estos momentos podrías pasar por un momento débil.
Horóscopo de hoy
Tauro en el amor
Las parejas estables gozarán de un día de gran entendimiento, buena comunicación y complicidad, siempre y cuando no caigan en los celos, que serán el punto débil del día y será necesario analizar si realmente tienen una causa real o son infundados.
Pasarán por un buen momento. Las cosas con tu pareja marcharán muy bien, ya que han aprendido a ceder y, si continúan así, no se necesitará demasiado para poder resolver cualquier problema que se presente.
Tauro en la vida
Deberás cuidar tus actitudes a principio del día, si no quieres tener discusiones con las personas de tu alrededor. Te recomiendo aprender a aceptar tus errores.