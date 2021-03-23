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Horóscopo de hoy Tauro martes 23 de marzo de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Tauro... No vayas a caer en los celos, ya que en estos momentos podrías pasar por un momento débil.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

Tauro en el amor

Las parejas estables gozarán de un día de gran entendimiento, buena comunicación y complicidad, siempre y cuando no caigan en los celos, que serán el punto débil del día y será necesario analizar si realmente tienen una causa real o son infundados.

Pasarán por un buen momento. Las cosas con tu pareja marcharán muy bien, ya que han aprendido a ceder y, si continúan así, no se necesitará demasiado para poder resolver cualquier problema que se presente.

Tauro en la vida

Deberás cuidar tus actitudes a principio del día, si no quieres tener discusiones con las personas de tu alrededor. Te recomiendo aprender a aceptar tus errores.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

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