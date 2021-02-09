Horóscopo de hoy Tauro martes 9 de febrero de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Intenta llegar hasta tu sabiduría interior y deja espacio a tus emociones.
Horóscopo de hoy
Tauro en la vida: Tú sabes que hay ciertas cosas de las que te tienes que soltar y sabes muy bien porque es bueno deshacerte de lo que nada te aporta a tu vida. Mirar hacia tu interior, decirte la verdad, y ser honesto contigo te ayudará a lograr tus propósitos de vida, así podras caminar con mayor firmeza por tu camino. Tendrás la mente más abierta y estarás dispuesto a cambiar la ruta cuando sea necesario tomar decisiones precisas. Con ese nivel de compromiso no hay nada, absolutamente nada, que te aparte de lograr el objetivo que te hayas marcado. La conjunción de Plutón con la Luna te invita a realizar el desapego en todas las áreas de tu vida.
¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!
Horóscopos y predicciones para el mes de febrero 2021