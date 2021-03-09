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Horóscopo de hoy Tauro martes 9 de marzo de 2021 con Padme Vidente

En tu horóscopo de hoy Tauro... Tienes que controlar tu carácter tan impulsivo, ya que tu pareja se podría hartar de esa situación.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

Tauro en el amor: Normalmente tu pareja es muy paciente contigo y soporta tus arranques de malhumor, pero estos días estará más sensible de lo habitual y no tendrá tanta paciencia; intenta controlarte. 

Tauro en el trabajo: Debes centrarte más en tus tareas y dejar de procrastinar. Pierdes el tiempo en tonterías y dejas el trabajo sin terminar. Si continúas así puedes encontrarte con una sorpresa desagradable. 

Tauro en el dinero: La ayuda económica que necesitas llegará por un camino inesperado, aprovéchala y ponte al día.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

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