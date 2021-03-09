Horóscopo de hoy Tauro martes 9 de marzo de 2021 con Padme Vidente
En tu horóscopo de hoy Tauro... Tienes que controlar tu carácter tan impulsivo, ya que tu pareja se podría hartar de esa situación.
Horóscopo de hoy
Tauro en el amor: Normalmente tu pareja es muy paciente contigo y soporta tus arranques de malhumor, pero estos días estará más sensible de lo habitual y no tendrá tanta paciencia; intenta controlarte.
Tauro en el trabajo: Debes centrarte más en tus tareas y dejar de procrastinar. Pierdes el tiempo en tonterías y dejas el trabajo sin terminar. Si continúas así puedes encontrarte con una sorpresa desagradable.
Tauro en el dinero: La ayuda económica que necesitas llegará por un camino inesperado, aprovéchala y ponte al día.