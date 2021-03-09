Horóscopo de hoy Tauro martes 9 de marzo de 2021 con Padme Vidente

Horóscopo de hoy

Tauro en el amor: Normalmente tu pareja es muy paciente contigo y soporta tus arranques de malhumor, pero estos días estará más sensible de lo habitual y no tendrá tanta paciencia; intenta controlarte.

Tauro en el trabajo: Debes centrarte más en tus tareas y dejar de procrastinar. Pierdes el tiempo en tonterías y dejas el trabajo sin terminar. Si continúas así puedes encontrarte con una sorpresa desagradable.

Tauro en el dinero: La ayuda económica que necesitas llegará por un camino inesperado, aprovéchala y ponte al día.