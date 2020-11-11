Horóscopo de hoy Tauro miércoles 11 de noviembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en el amor:

Tu relación de pareja mejoraría si fueras capaz de entregar por completo tu corazón. Pero siempre andas con las dudas que si esta en línea y no te responde, que si esto, que si el otro... Aprende a confiar, pides confianza tampoco la das.

Tauro en la salud:

Ten cuidado con los cambios de temperatura porque serás propenso a catarros y resfriados que, aunque no serán graves, sí muy molestos. Toma por favor muchos cítricos.

Tauro en el trabajo:

Si tienes negocio propio, dale impulso. Se viene una activación importante en la economía, no lo dudes, recuerda el que tiene tienda, que la atienda.

Tu número de la suerte: 008

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!