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Horóscopo de hoy Tauro miércoles 11 de noviembre de 2020 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Tauro... Debes de aprender a confiar, solo así mejorarás tu relación amorosa.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

Tauro en el amor:
Tu relación de pareja mejoraría si fueras capaz de entregar por completo tu corazón. Pero siempre andas con las dudas que si esta en línea y no te responde, que si esto, que si el otro... Aprende a confiar, pides confianza tampoco la das.

Tauro en la salud:
Ten cuidado con los cambios de temperatura porque serás propenso a catarros y resfriados que, aunque no serán graves, sí muy molestos. Toma por favor muchos cítricos.

Tauro en el trabajo:
Si tienes negocio propio, dale impulso. Se viene una activación importante en la economía, no lo dudes, recuerda el que tiene tienda, que la atienda.

Tu número de la suerte: 008

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Horóscopos y predicciones para el mes de noviembre 2020.

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