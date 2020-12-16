Horóscopo de hoy Tauro miércoles 16 de diciembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en el amor:

Algunas relaciones pueden romperse durante el día para volver a comprometerte con una nueva persona que apenas acabas de conocer, ¡zas!, agárrate.

Las parejas más fuertes, deben estar de acuerdo en progresar juntas a través de nuevos proyectos, de lo contrario, una brecha profunda puede ensancharse.

El peligro es nuestro individualismo exacerbado y nuestro creciente nerviosismo, así como los períodos críticos de malentendidos. El “plus” es que comienza de una manera muy selectiva. Ya se está yendo Júpiter del signo zodiacal Capricornio, así que el movimiento es más fuerte, pero esto nos permitirá empezar de nuevo desde el principio, sobre una base sólida.

Tu número de la suerte: 890.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!