Horóscopo de hoy Tauro miércoles 2 de diciembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida:

Estos toritos, saldremos vencedores de cualquier conflicto que tengamos, si bien tenemos que tirar de nuestra fuerza de voluntad, hay que tener esperanza para evitar que acabemos derrotados.

Si prestas dinero o entras a rifas dudosas, los éxitos que se desean van asociados al fracaso, a una gran pérdida de dinero.

Comienzas con una energía magnífica para soltar, liberarte de ataduras y cerrar ciclos aún pendientes gracias a la Luna.

Venus en el signo zodiacal Cáncer, permite que la comunicación sea fluida y directa, pero también pone a prueba tus celos.

Marte deja tu estado retrógrado y la Luna Llena nos da nuevos inicios y mucha pasión que podremos usar a nuestro favor.

Tu número de la suerte: 78.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!