Horóscopo de hoy Tauro miércoles 28 de octubre de 2020 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro ... te invaden las lágrimas de impotencia, pero debes saber que eres un ser humano que puede expresarse con risa y llanto.
Horóscopo de hoy
Tauro en la vida:
Muchas veces sientes que tu carácter no deja que te expreses, te invaden las lágrimas de impotencia, pero debes saber que eres un ser humano que puede expresarse con risa y llanto, cada ser infinito es diferente. Hoy es un día oportuno para pedir perdón a esas personas que se vieron lastimadas por ciertas palabras que pudiste pronunciar. Si de corazón quieres realizar un cambio completo en tu vida, debes comenzar por reconocer cuando te has equivocado. Vamos a empezar a cerrar el mes con perdón.
Tu número de la suerte 890.