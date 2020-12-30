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Horóscopo de hoy Tauro miércoles 30 de diciembre de 2020 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Tauro... Es momento de apostar por toques de vainilla y rosas, ya que son elementos muy simbólicos.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida:
Dedicas mucho tiempo y esfuerzos a encontrar el equilibrio perfecto de fragancias que te gustan. Una colonia de marca es uno de los mejores regalos que te pueden hacer, o bien, auto regalarte, es momento de apapacharte.

Te encantará porque es algo útil que necesitas en tu día a día para sentirte bien. La esencia de rosas con vainilla fomentará tu pasión y te hará destacar.

A veces necesitas ese pequeño empujoncito para salir de tu caparazón, con una fragancia que pueda potenciar tus cualidades lo conseguirás.

Tu número de la suerte: 89

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Horóscopos y predicciones para el mes de diciembre 2020.

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