Horóscopo de hoy Tauro miércoles 4 de noviembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en el dinero:

Con el ingreso de Mercurio directo, seguramente te encontrarás pensando mucho en el dinero, en cómo lo ganas, lo gastas o inviertes, si ya te van a pagar o son promesas, pero los astros te invitan a que empieces a pensar en tu propia valoración y decidas hacer un trabajo energético con ello. Tu energía estará focalizada en la economía, bien aprovechada puedes materializar $$$.

Tauro en la vida:

Venus, el planeta del amor, comercio y dinero está retrógrado, por lo que te hará ensimismarte y reevaluar cómo eres, qué te gusta, qué deseas hacer, tendrás ganas de conocer nuevos amigos, hacer actividades en grupo, si son deportivas o competitivas, mejor.

No es momento para estar solo, sino para aprender a respetar las necesidades de los otros, saber compartir y trabajar juntos por un bien común.

632 es tu número.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!