Horóscopo de hoy Tauro miércoles 4 de noviembre de 2020 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro ... Con el ingreso de Mercurio directo, te encontrarás pensando mucho en el dinero, en cómo lo ganas, lo gastas o lo inviertes.
Horóscopo de hoy
Tauro en el dinero:
Con el ingreso de Mercurio directo, seguramente te encontrarás pensando mucho en el dinero, en cómo lo ganas, lo gastas o inviertes, si ya te van a pagar o son promesas, pero los astros te invitan a que empieces a pensar en tu propia valoración y decidas hacer un trabajo energético con ello. Tu energía estará focalizada en la economía, bien aprovechada puedes materializar $$$.
Tauro en la vida:
Venus, el planeta del amor, comercio y dinero está retrógrado, por lo que te hará ensimismarte y reevaluar cómo eres, qué te gusta, qué deseas hacer, tendrás ganas de conocer nuevos amigos, hacer actividades en grupo, si son deportivas o competitivas, mejor.
No es momento para estar solo, sino para aprender a respetar las necesidades de los otros, saber compartir y trabajar juntos por un bien común.
632 es tu número.
¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!
Horóscopos y predicciones para el mes de noviembre 2020.