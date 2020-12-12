Horóscopo de hoy Tauro sábado 12 de diciembre de 2020 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Es este día, los astros te darán demasiada fuerza para todo tipo de negociaciones que llegues a tener.
Horóscopo de hoy
Tauro en el trabajo:
Este día resultará propicio para consolidar posiciones por las que hace tiempo estás trabajando, con la perseverancia que te caracteriza. Además, no tendrás temor de enfrentarte a nuevos desafíos, tu inteligencia y tu resistencia psicológica te habilita para alcanzar tus metas más ambiciosas.
Tauro en la vida:
Comunicación es la palabra, pero también es aprender a escuchar, no para tener la razón. Todo cuanto digas, hables, escribas y negocies, puede tener especial repercusión para un futuro inmediato. Aprovecha para negociar, viajar, conocer gente o multiplicar tus contactos y aprender cosas nuevas.
¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!
Horóscopos y predicciones para el mes de diciembre 2020.