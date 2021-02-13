Horóscopo de hoy Tauro sábado 13 de febrero de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... ¡Cuidado con los gastos imprevistos!
Horóscopo de hoy
Tauro en la vida:
Júpiter, Mercurio y Venus están en Acuario, en dificultad con Marte desde Tauro, este será uno de esos días en los que sabes lo que quieres, pero te parece una locura estar haciéndolo todo junto.
Tauro en el amor:
Si tienes pareja estable buscarán tener hijos o comprometerse, pero existe la posibilidad de conflictos externos que podrían afectar sus planes y de no saber superarlos, provocar un distanciamiento. Vendrán cambios, bajos en la relación, lo que podría llevar a terminar con una energía totalmente diferente a como iniciaste el día, teniendo absoluta claridad de tus objetivos y así tendrás mayor estabilidad.
Tauro en el trabajo:
Hay seguridad en lo laboral, ocurrirán eventos que te llevarán a moverte hacia otros rumbos, principalmente, buscando mayores ingresos. Si estás sin trabajo tendrás varias ofertas que podrían llevarte a crear una ilusión de estabilidad, ya que será temporal, pero que te permitirá adquirir mayor conocimientos. En cuanto al dinero, ¡cuidado con los gastos imprevistos! Cuida tu salud con tanto sobresalto el segundo cerebro que es el estomago, puede estar delicado.
¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!
Horóscopos y predicciones para el mes de febrero 2021