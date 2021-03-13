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Horóscopo de hoy Tauro sábado 13 de marzo de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Tauro... Nunca permitas que te digan que no vales o que no puedes hacer esto o lo otro. ¡Tú eres grande!

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida: ¿Cuánto te valoras en tu vida? Es la pregunta que te hace la luna nueva ¿Te sientes menospreciado por otros?, quizá es lo que muestra tu exterior, tu falta de confianza en ti mismo.

Hoy tómate unos segundos y mírate en el espejo con profundidad, dite a ti mismo lo bello que eres por fuera y por dentro. Que mereces respeto y todo lo bello, pero sobre todo, quererte mucho.

Una vez que te quieras y valores tal como eres y empieces a mostrar esos valores, tu autoestima se elevará y no te dejarás involucrar en situaciones comprometidas. Actúa y créelo, mereces lo mejor.

¡Mantén tu cabeza bien alta, porque tú lo vales y nunca lo dudes!

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

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