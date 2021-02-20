Horóscopo de hoy Tauro sábado 20 de febrero de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Recibirás una oferta laboral interesante.
Horóscopo de hoy
Tauro en el amor: Hoy tendrás que apelar a la prudencia y a la diplomacia para superar desacuerdos con tu pareja, los resultados serán muy alentadores.
La conducta abiertamente provocativa de la persona que te atrae te decepcionará, hoy perderás interés y preferirás esperar por alguien que vaya con tu forma de pensar.
Tauro en el trabajo: Tus jefes te harán una interesante propuesta laboral, si controlas tu terquedad podrás llevar las cosas de acuerdo a tus propósitos.
Con firmeza pero también con diplomacia lograrás que personas que estaban descuidando su trabajo y perjudicando el tuyo asuman su responsabilidad.
¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!
Horóscopos y predicciones para el mes de febrero 2021