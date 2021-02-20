Horóscopo de hoy Tauro sábado 20 de febrero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en el amor: Hoy tendrás que apelar a la prudencia y a la diplomacia para superar desacuerdos con tu pareja, los resultados serán muy alentadores.

La conducta abiertamente provocativa de la persona que te atrae te decepcionará, hoy perderás interés y preferirás esperar por alguien que vaya con tu forma de pensar.

Tauro en el trabajo: Tus jefes te harán una interesante propuesta laboral, si controlas tu terquedad podrás llevar las cosas de acuerdo a tus propósitos.

Con firmeza pero también con diplomacia lograrás que personas que estaban descuidando su trabajo y perjudicando el tuyo asuman su responsabilidad.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!