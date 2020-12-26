Horóscopo de hoy Tauro sábado 26 de diciembre de 2020 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Hoy puede ser particularmente difícil, así que trata de mantenerte con mucha tranquilidad. ¡Ánimo!
Horóscopo de hoy
Tauro en la vida:
La frustración, la sensación de estancamiento y la falta de motivación pueden predominar, pero al menos las cosas marcharán bien en términos de salud y amor, y eso te levantará el ánimo.
Neptuno estará hostil con Saturno, Venus, el Sol y Júpiter, trayendo dispersión y hasta tristeza.
La energía y la determinación estarán bien bajas, de modo que quizás este sea un buen momento para tomar un descanso un par de horas solamente o dedicar tiempo a la meditación.
¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!
Horóscopos y predicciones para el mes de diciembre 2020.