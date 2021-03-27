Horóscopo de hoy Tauro sábado 27 de marzo de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida

Las cosas están llegando a su fin y algo nuevo está por comenzar. Esto puede estar mostrando la muerte y la vida, pero también la renovación y el renacimiento.

Es un día que invita a la reflexión y a la meditación. Es la transformación radical, el sufrimiento. Las cosas que se terminan y dan origen a otras nuevas. Separación y sacrificios.



Tauro en el trabajo

Augura la falta de trabajo o los despidos imprevistos. El alejamiento del lugar de trabajo dará lugar a nuevos emprendimientos. Es necesario que te preguntes qué es lo que quieres hacer.