Horóscopo de hoy Tauro sábado 27 de marzo de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Tiempo justo para determinar las necesidades para así afrontar la realidad tal cual se presente.
Horóscopo de hoy
Tauro en la vida
Las cosas están llegando a su fin y algo nuevo está por comenzar. Esto puede estar mostrando la muerte y la vida, pero también la renovación y el renacimiento.
Es un día que invita a la reflexión y a la meditación. Es la transformación radical, el sufrimiento. Las cosas que se terminan y dan origen a otras nuevas. Separación y sacrificios.
Tauro en el trabajo
Augura la falta de trabajo o los despidos imprevistos. El alejamiento del lugar de trabajo dará lugar a nuevos emprendimientos. Es necesario que te preguntes qué es lo que quieres hacer.