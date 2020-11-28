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Horóscopo de hoy Tauro sábado 28 de noviembre de 2020 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Tauro... Protección y apoyo llegan a ti con la carta: La Reina de Oros. Una persona cercana está a tu lado para brindarte protección.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

Tauro en el tarot:
Continuamos en tu Luna, la carta que te corresponde es: La Reina de Oros, apoyo y protección, esta es una carta positiva.

Estaríamos hablando de tus dones o virtudes  mostrando tu madurez, inspiras mucha confianza y puedes ser vista como una madre o una buena amiga y consultora. También puedes contar con la protección de esta persona que tiene una gran influencia en tu vida y que siempre suele estar a tu lado para ayudarte. En el ámbito laboral, sería una jefa amable o una persona de jerarquía dentro de tu trabajo; aunque no forzosamente es una persona, puede representar a esos seres de luz que llegan cuando más los necesitamos.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

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