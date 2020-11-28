Horóscopo de hoy Tauro sábado 28 de noviembre de 2020 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Protección y apoyo llegan a ti con la carta: La Reina de Oros. Una persona cercana está a tu lado para brindarte protección.
Horóscopo de hoy
Tauro en el tarot:
Continuamos en tu Luna, la carta que te corresponde es: La Reina de Oros, apoyo y protección, esta es una carta positiva.
Estaríamos hablando de tus dones o virtudes mostrando tu madurez, inspiras mucha confianza y puedes ser vista como una madre o una buena amiga y consultora. También puedes contar con la protección de esta persona que tiene una gran influencia en tu vida y que siempre suele estar a tu lado para ayudarte. En el ámbito laboral, sería una jefa amable o una persona de jerarquía dentro de tu trabajo; aunque no forzosamente es una persona, puede representar a esos seres de luz que llegan cuando más los necesitamos.
¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!
Horóscopos y predicciones para el mes de noviembre 2020.