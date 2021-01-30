Horóscopo de hoy Tauro sábado 30 de enero de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Tu vida laboral está por dar un cambio radical, para bien.
Horóscopo de hoy
Tauro en el trabajo:
Estás en un punto donde debes de esforzarte por mejorar tu posición profesional, todo te vendrá de forma favorable con oportunidades que debes de aprovechar bien. Si llevas tiempo en una empresa podrás conseguir un puesto de mayor responsabilidad, delegarán tareas importantes en ti.
Si tienes un trabajo puntual, tendrás la opción de renovar tu contrato. Si buscas empleo la mejor manera de motivarte es valorar en crear tu propio negocio online. Buscarás nuevas formas de ahorrar, empezando por cerrar algunas cuentas que tienes sin utilizar y que se te van cobrando intereses. Así es este primer Mercurio Retrógrado te pide revalorar y considerar las cosas.