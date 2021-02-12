Horóscopo de hoy Tauro viernes 12 de febrero de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... ¿Qué te depara el Año Nuevo Chino?
Horóscopo de hoy
Tauro en la vida:
Querido, los planetas te permitirán gozar de una excelente comunicación con tu pareja, por lo tanto aprovecha este instancia para expresar lo que sientes, hablar de asuntos importantes que habías postergado y de alguna forma es el momento indicado para dejar en claro lo que te gusta y lo que no de tu relación.
Si quieres avanzar y hacer cambios positivos este es el momento indicado, pero no trates de imponer, tampoco de exigir desde un capricho, sino más bien desde sentimientos nobles y con miras a mejorar, de lo contrario sentirás que chocas con una muralla y verás como el otro se pone a la defensiva provocando que se desilusione. Así que evita los impulsos, habla con ternura y pensando también en quien tienes a tu lado.
Este día entra el año nuevo chino, celébralo con unas manzanas con miel a la entrada de tu casa. Año del Buey de metal.
¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!
Horóscopos y predicciones para el mes de febrero 2021