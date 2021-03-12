Horóscopo de hoy Tauro viernes 12 de marzo de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida: Buen momento para iniciar nuevos proyectos y estudios, día que, si bien no tendrá muchos resultados concretos, será ideal para todo lo que se comience desde cero, eso incluye el crear con originalidad.

Tauro en el amor: Buen momento para lanzarse en una nueva relación. Mira a tu alrededor y te sorprenderás. Si estás en pareja estable, busca la forma de tener una escapada romántica, que los ayudará a fortalecer los lazos y recuperarse de viejas rencillas.

Tauro en la salud: Los nervios te podrían llevar a tener pequeños accidentes, mantente en calma o además podrías resentir tu vida familiar. Cuida tu presión arterial y evita los excesos.