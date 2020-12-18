Horóscopo de hoy Tauro viernes 18 de diciembre de 2020 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... No estás poniendo atención, pero en realidad te están llegando mensajes por todos lados para escuches a tu intención.
Horóscopo de hoy
Tauro en la vida:
¿Qué hay en ti, miedo, esperanza, deseos? Es momento de abrir tu intuición a los sueños, escucha los mensajes que te están llegando y no quieres oír.
Tauro en el amor:
Este día, los astros te aconsejan que tengas cuidado y que descubras realmente la verdad sobre lo que ocurre en tu relación y en el amor, corres peligro de no ver lo que debes y de no oír lo que se habla, te estás engañando a ti mismo.
Cada vez que alguien te pregunta, tú respondes: “normal, como toda pareja”, ¿en verdad es normal? No te sabotees y empieza a prestar atención si no quieres cerrar el año sin pareja.
Si estás soltero, déjame decirte que es momento de que abras tu corazón para decidir si quieres sanarlo o si estás listo para encontrar esa alma maravillosa.
¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!
Horóscopos y predicciones para el mes de diciembre 2020.