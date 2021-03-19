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Horóscopo de hoy Tauro viernes 19 de marzo de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Tauro... Trabaja en tu éxito profesional y de vida, ten presentes todos tus sueños y metas para lograrlos.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida:

Es el momento óptimo para preocuparte por congregar en torno tuyo a todos aquellos que califiques como amigos.

Estás en un momento de particular emotividad y propenso a las acciones solidarias, aprovecha estas circunstancias. Presta atención a los compromisos adquiridos, estarás propenso al recuerdo de temas antiguos.

Superarás algunas situaciones enigmáticas o poco claras, siempre que interpretes todo a partir de la realidad. Los encuentros sociales no favorecerán tu futuro, organiza correctamente el contacto con las nuevas relaciones.

Tauro en el trabajo:

Un proyecto laboral puede concretarse a largo plazo; trabaja para que las circunstancias previas te auguren éxito.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

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