Horóscopo de hoy Tauro viernes 20 de noviembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en el amor:

Viernes y tu humor no es nada propicio para querer negociar, es una señal de que puede que no estés viendo las cosas en tu vida amorosa con claridad en este momento y que tu cambiante estado de ánimo puede ser un poco difícil para cualquier persona que esté tratando de conquistarte o tener algo.

Tu subconsciente está al mil, por lo que tu vida imaginaria está viva y es apasionada, pero el cumplimiento de esas necesidades y deseos en la vida real puede ser más problemático, sin embargo, una vez que te hagas del valor suficiente para superar tus miedos y frustraciones sexuales, incluso tus sueños más salvajes pueden hacerse realidad ¡zaz! los astros han hablado.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!