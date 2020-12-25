Horóscopo de hoy Tauro viernes 25 de diciembre de 2020 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Disfruta de un día bastante tranquilo y prepárate para un merecido descanso. ¡Feliz Navidad!
Horóscopo de hoy
Tauro en la vida:
Saturno y Júpiter están uniendo fuerzas para dar un paso importante en tu existencia, un nuevo proyecto, pero no será en una atmósfera de luz, ni mucho menos armónica.
Ármate de valor para abrir una puerta decisiva, para lanzar un proyecto que te guste, teniendo en cuenta el clima difícil con el que tendrás que lidiar.
Tauro en el amor:
Venus te conecta con tus emociones. Aprovecha un clima tierno para destilar tu encanto y vivir momentos de complicidad con la pareja.
¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!
Horóscopos y predicciones para el mes de diciembre 2020.