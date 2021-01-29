Horóscopo de hoy Tauro viernes 26 de enero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida:

No dejarás que nadie te influya para tomar decisiones ya que prevalecerán tus anhelos. Esto es por que la conjunción con Júpiter te da un gran empujón. En la familia serás tú quien de los pasos para que haya una reconciliación.

Tauro en el dinero:

Ten cuidado, alguien te pedirá un pequeño favor de dinero y tendrás que ponerle condiciones si se lo prestas, o mejor que te firme algo porque de palabra es un dinero que jamás vas a recuperar.

Tauro en el trabajo:

Estarás con mucho interés en formar parte de un proyecto que van a hacer, y hoy contactarás con alguien que puede ayudarte.

Tauro en el amor:

Si tienes pareja, es el momento de afrontar los problemas y dudas que tienes. Si estás soltero preferirás coquetear por redes sociales y mantenerte algo al margen de las citas presenciales.