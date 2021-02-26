Horóscopo de hoy Tauro viernes 26 de febrero de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... La diosa que llega a este día para ayudarte a tu camino es Amaterasu; quien te trae la seguridad y la belleza.
Horóscopo de hoy
Tauro en la vida: La diosa que te corresponde para este día es Amaterasu, que nos enseña a mirar la belleza, a ponerse delante del espejo y amarse.
Descubrir que los defectos que dicen que tenemos no son defectos, es belleza única e irrepetible. No hay nada feo que haya que ocultar, negar u operar. Tal y como es el ser humano, es plenitud, abundancia y hermosura.
El miedo a atraer miradas no deseadas, impiden que manifestemos nuestra belleza libremente.
El camino hacia la totalidad con Amaterasu se realiza cuando celebramos todos nuestros aspectos y nutrimos el mundo con ellos.
¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!
Horóscopos y predicciones para el mes de febrero 2021