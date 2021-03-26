Horóscopo de hoy Tauro viernes 26 de marzo de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro y la familia

Visitas inesperadas de familiares. Recibirás mensajes de parientes con los que no te contactas desde hace tiempo.

Tauro en la salud

Precaución con el sistema locomotor, el sistema de articulaciones o ligamentos pueden verse afectados con el abuso de movimiento.

Tauro en el amor

Asuntos inminentes te traen la oportunidad de conocer a alguien muy especial que provocará un cambio radical en tu manera de ver y de sentir.