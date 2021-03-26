Horóscopo de hoy Tauro viernes 26 de marzo de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Ten mucho cuidado al realizar movimientos bruscos, ya que podrías tener problemas en tus ligamentos.
Horóscopo de hoy
Tauro y la familia
Visitas inesperadas de familiares. Recibirás mensajes de parientes con los que no te contactas desde hace tiempo.
Tauro en la salud
Precaución con el sistema locomotor, el sistema de articulaciones o ligamentos pueden verse afectados con el abuso de movimiento.
Tauro en el amor
Asuntos inminentes te traen la oportunidad de conocer a alguien muy especial que provocará un cambio radical en tu manera de ver y de sentir.