Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Horóscopo de hoy Tauro viernes 30 de octubre de 2020 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Tauro ... Hoy es un día sumamente perfecto para poder enfrentar el destino que la vida te tiene preparado solo a ti..

Logo TVA
TV Azteca|TV Azteca

Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

Tauro en el amor:

Si tú o tu pareja se han enclochado, atacado en pausa o acelerando los motores, todo eso va a cambiar, es hora de pasar a la siguiente fase de su relación, ya sea que se acerquen ¡hurra!, o se separen ¡lágrimas!, espera que las transiciones se desarrollen sin problemas, como si las fuerzas del destino y la fortuna lo arrastraran. ¿No está sucediendo como deseabas?, explora oportunidades para avanzar. ¿Qué tal encender unas velas de miel?

Día para enfrentar el destino.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Galerías y Notas Azteca UNO