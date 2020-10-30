Horóscopo de hoy Tauro viernes 30 de octubre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en el amor:

Si tú o tu pareja se han enclochado, atacado en pausa o acelerando los motores, todo eso va a cambiar, es hora de pasar a la siguiente fase de su relación, ya sea que se acerquen ¡hurra!, o se separen ¡lágrimas!, espera que las transiciones se desarrollen sin problemas, como si las fuerzas del destino y la fortuna lo arrastraran. ¿No está sucediendo como deseabas?, explora oportunidades para avanzar. ¿Qué tal encender unas velas de miel?

Día para enfrentar el destino.