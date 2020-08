Acuario - Horóscopo de hoy 1º de agosto

Inicias el mes con un par de aspectos positivos que ayudan a pasar las pruebas que Saturno el gran maestro te pondrá en este periodo; la madurez será tu compañera en este ciclo, aunque algunas situaciones no serán las mejores experiencias, pero te ayudarán a crecer. En las próximas semanas existe la posibilidad de que puedas comprometerte sentimentalmente, no es una mala opción. Se cómplice con tu pareja, hace tiempo no se divierten juntos.