Acuario - Horóscopo de hoy 12 de agosto

No podemos evitar las circunstancias que el universo provoca en este día, pero puedes intentar tomarlas como una lección. En el plano del amor, por el momento no te encuentras en la mejor sintonía, por lo que se recomienda mantener un bajo perfil. Podrían presentarse un par de complicaciones en el ámbito del trabajo o negocios, no te queda más que actuar de manera consciente, aceptando que es el resultado de una mala decisión.