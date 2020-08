Acuario - Horóscopo de hoy 16 de agosto

Por un periodo de mediana duración, tendrás buenos aspectos en el tema de la pareja, amigos o socios, por lo que, si deseas iniciar algún proyecto en conjunto, no lo dudes mucho y llévalo a la realidad. En el campo del trabajo tendrás que lidiar con alguien que desea ser tu enemigo, le vencerás con los resultados laborales que obtengas. En el plano de la familia, permite que ese par de tórtolos haga lo que quiera, no van a entender que el amor no es una competencia.