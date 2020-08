Acuario - Horóscopo de hoy 2 de agosto

Se ha formado un influjo interesante de Júpiter el planeta de la expansión en tu zona de la suerte, aunque no es una garantía, este aspecto aumenta las posibilidades de ganar en algo inesperado. En lo que concierne rubro de la familia, algunas situaciones han desajustado la armonía y por ello no crean metas en conjunto, así que si tienes algo en mente exprésalo. Aferrarse a momentos que ya no existen, causa daño; lo mejor de la vida puedes crearlo ahora.