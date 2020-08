Acuario - Horóscopo de hoy 21 de agosto

Aspectos positivos en este ciclo los cuales involucran a Plutón el planeta de mayor poder y fuerza lo cual provoca que vivas una buena época en todo sentido, así que espera resultados mejores a lo esperado. Debes trabajar en tu ser interno, ya que no estás confiando lo suficiente en ti y eso no te ayuda a avanzar tal y como te lo has propuesto. Esta es, una etapa para romper las situaciones que te causan miedo, podrás vencer cualquier obstáculo.