Acuario - Horóscopo de hoy 24 de agosto

Esta es una de las mejores semanas del año para ti, ya que el universo sigue apoyándote con buenos aspectos, así que no dudes en poner en marcha cualquier plan a corto, mediano o largo plazo, te dará excelentes resultados. En el amor dedícate a disfrutarlo, ya que pinta para ser excelente semana. Si no hay pareja la verdad es porque no quieres o no te atreves, por lo que ya es tiempo de que modifiques la estrategia, y te dediques a conocer un poco más a la gente.