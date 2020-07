Acuario - Horóscopo de hoy 25 de julio

Buenos aspectos en este fin de semana, lo cual provoca que tus asuntos personales tengan resultados similares a los que esperabas. Existen un par de temas que no comentas con tu pareja, porque piensas que no entenderá tus motivos; se propone los comentes y escuches su punto de vista. No te fíes de lo que te comenten nuevas amistades, ya que es posible que sea información sin fundamentos y al final podría afectar tu relación con personas importantes para ti.