Acuario - Horóscopo de hoy 6 de agosto

Tendrás que decir adiós de manera definitiva a algunos hábitos, personas o situaciones que no deseas terminen, permite llegue a buen término lo que ya no es para ti. Sientes buen nivel de aceptación a las actitudes o hábitos de tu pareja; lo cual habla de un crecimiento en el plano emocional, continua de la misma manera. Si no tienes pareja, hay una buena noticia, ya que, si inicias una relación, tiene la posibilidad de convertirse en perdurable.