Acuario - Horóscopo de hoy 9 de agosto

Situaciones en el rubro familiar que no se deben evitar, permite que sucedan de la manera que tiene que ser. Se recomienda tomar una dirección diferente en el plano de la economía, ya que no estas poniendo el esfuerzo de siempre. Ten cuidado con lo que comentes, sobre todo si es algo demasiado íntimo, ya que alguien a quien no le caes muy bien podría enterarse, regalándole un as bajo la manga para poder realizar algo en tu contra.